В Финполе рассказали подробности задержания статс-секретаря Минтранса

Статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев задержан в рамках ранее выявленной коррупционной схемы в ведомстве. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

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Уточняется, что коррупционная схема функционировала при осуществлении дорожного и транспортного контроля Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош (ГДАД) при Минтрансе.

«В 2018 году для контроля полноты поступления оплаты проезда через тоннели на КПП «Сосновка» и «Кара-Куль» автотрассы Бишкек — Ош установлены аппаратно-программные комплексы, сотрудники ГДАД принимали оплату проезда через тоннели по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта. Но, несмотря на созданные благоприятные условия и автоматизацию работы стационарных пунктов пропуска, сотрудники ГДАД под покровительством высших руководящих лиц Минтранса длительное время вносили некорректные изменения в систему, тем самым присваивая деньги», — рассказали в ГСБЭП.

В ведомстве отметили, что по данному делу ущерб составил 20 миллионов сомов, из которых возмещено более 16 миллионов.