12:24
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Финполе рассказали подробности задержания статс-секретаря Минтранса

Статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев задержан в рамках ранее выявленной коррупционной схемы в ведомстве. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

Читайте по теме
В Бишкеке задержан статс-секретарь Минтранса Эрмек Мамыркалиев

Уточняется, что коррупционная схема функционировала при осуществлении дорожного и транспортного контроля Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош (ГДАД) при Минтрансе.

«В 2018 году для контроля полноты поступления оплаты проезда через тоннели на КПП «Сосновка» и «Кара-Куль» автотрассы Бишкек — Ош установлены аппаратно-программные комплексы, сотрудники ГДАД принимали оплату проезда через тоннели по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта. Но, несмотря на созданные благоприятные условия и автоматизацию работы стационарных пунктов пропуска, сотрудники ГДАД под покровительством высших руководящих лиц Минтранса длительное время вносили некорректные изменения в систему, тем самым присваивая деньги», — рассказали в ГСБЭП.

В ведомстве отметили, что по данному делу ущерб составил 20 миллионов сомов, из которых возмещено более 16 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179182/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
Привлечение главы Верховного суда: вопрос отложен на неопределенный срок
Коррупция и события в Кой-Таше. Потерпевшая заявила отвод судье
За вымогательство взятки задержан брат депутата Сагындыка Келдибаева
Тилек Токтогазиев: Миллиарды сомов не поступают в бюджет Кыргызстана
Чиновники Кок-Ташского сельсовета обворовали бюджет на 17 миллионов сомов
Главу Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева отпустили под домашний арест
Минздрав заключил невыгодный контракт на сумму больше $1 миллиона
В ГКНБ рассказали, в чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов
Чиновники-уголовники. За что сажают в СИЗО министров и депутатов?
Депутаты, прокуроры, судьи одеваются в дорогих бутиках. ГКНБ проверит всех
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
Нужно&nbsp;ли вводить экологический режим&nbsp;ЧС в&nbsp;Бишкеке? Опрос Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
8 января, пятница
12:08
В Финполе рассказали подробности задержания статс-секретаря Минтранса В Финполе рассказали подробности задержания статс-секре...
11:53
Выборы президента. ЦИК наложила взыскания на 55,5 тысячи сомов
11:32
В мире COVID-19 заразились свыше 88 миллионов, умерли более 1,8 миллиона
11:09
Правительство: Выплата долга Китаю сырьем Жетим-Тоо — личное мнение Жапарова
11:03
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 153 человека, 310 — в тяжелом состоянии