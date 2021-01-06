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Общество

Полкило первой черешни 2021 года продали почти за $10 тысяч

Коробка с 500 граммами первой черешни нового урожая 2021-го была продана на первых в этом году торгах в префектуре Ямагата за 1 миллион йен — почти за $10 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию сельскохозяйственных кооперативов Японии.

Лот, который был продан за рекордные $9 тысяч 800, собран из нескольких десятков отборных крупных плодов сорта Сатонисики, который является самым ранним. Столь высокая стоимость черешни во многом обусловлена довольно сложной технологией выращивания: деревья растут в специальных кадках. С июня по начало октября их помещают в холодильник, а затем переносят в теплицу. В теплице днем поддерживается температура 25 градусов, ночью — около 13 градусов. Японский город Тэндо, где выращивают этот сорт черешни, гордится тем, что его урожаи самые ранние в стране.

Префектура Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной в Японии черешни — на нее приходится три четверти всей выращенной в стране черешни. Обычно первые плоды появляются лишь в конце весны или начале лета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179087/
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