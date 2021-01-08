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Общество
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Тесты ИА «24.kg»

Готовы ли вы к выборам президента. Тест

В это воскресенье в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента. Предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков занимал высший пост страны менее трех лет. Он ушел в отставку на фоне протестов после выборов в парламент в октябре 2020 года. По закону досрочные выборы президента проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий главы государства. Поэтому ЦИК назначил их на 10 января 2021-го.

Многие кыргызстанцы уже определились с выбором, но есть и те, кто о кандидатах, их программах, да и самом избирательном процессе мало что знает. 24.kg предлагает проверить себя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179006/
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