09:14
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Общество

Художник показал, как видит вечерние улицы близорукий человек

Российский художник Антон Куприянов с помощью своих работ решил показать, как видит вечерние прогулки по городу близорукий человек. Необычные пейзажи, опубликованные на станице автора в Instagram получили широкий отклик в социальных сетях.

Автор серии картин «Близорукость» признался, что о проблемах со зрением знает не понаслышке.

«В плохом зрении и есть причина создания серии таких работ — у меня вот минус четыре», — рассказал журналистам Куприянов.

Художник живет в городе Таре Омской области. Он работает в технике, которую сам называет «наивный реализм». Рисует акрилом на оргалите. По его словам, серию картин «Близорукость» он решил не продавать, а сохранить для будущих выставок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178980/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке состоится музыкальный перформанс «Жаралыш» от проекта «Кыргыз Кайрык»
Необычный и удивительный Бишкек в картинах Эмиля Насритдинова
Художница представила юрту через призму современного искусства и дизайна
Мультимедийная выставка «Куттуу боз уй — Благодатная юрта» пройдет в Бишкеке
Выставка картин и живые выступления: перформанс в Бишкеке от Бишкекзеленхоза
Художник перестарался, украшая свой дом к Хэллоуину. К нему приехала полиция
Новый министр запретил передавать музейные экспонаты и картины в госучреждения
Картину Бэнкси Show Me The Monet продали на аукционе почти за $10 миллионов
Нинель Феденко — кыргызстанка, в 71 год решившая стать художницей
Завтра в Бишкеке откроется персональная выставка живописи
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
09:14
В кол-центр Соцфонда в 2020 году поступило 48 тысяч 181 обращение В кол-центр Соцфонда в 2020 году поступило 48 тысяч 181...
09:11
Художник показал, как видит вечерние улицы близорукий человек
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился, но остается нездоровым
08:41
В Кыргызстане предлагают перенести сроки внедрения ККМ нового образца
08:28
Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева
5 января, вторник
23:50
«Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом 2020 года
23:18
В Китае поссорились роботы-библиотекари
23:03
В селе Красная речка мужчина замерз насмерть. Осторожно, фото