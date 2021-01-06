Художник показал, как видит вечерние улицы близорукий человек

Российский художник Антон Куприянов с помощью своих работ решил показать, как видит вечерние прогулки по городу близорукий человек. Необычные пейзажи, опубликованные на станице автора в Instagram получили широкий отклик в социальных сетях.

Автор серии картин «Близорукость» признался, что о проблемах со зрением знает не понаслышке.

«В плохом зрении и есть причина создания серии таких работ — у меня вот минус четыре», — рассказал журналистам Куприянов.

Художник живет в городе Таре Омской области. Он работает в технике, которую сам называет «наивный реализм». Рисует акрилом на оргалите. По его словам, серию картин «Близорукость» он решил не продавать, а сохранить для будущих выставок.