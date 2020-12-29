Ремонт дорог в Бишкеке. Четыре развязки планируют построить в столице

Четыре транспортные развязки в Бишкеке планируется построить во время третьей фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств Китайской Народной Республики. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил заместитель начальника управления капитального строительства муниципалитета Улан Уезбаев.

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По его словам, уже идут переговоры с китайской стороной о том, какие развязки начнут строить в первую очередь.

«Проектированием будет заниматься китайская сторона. Развязки появятся на Жибек Жолу/Профсоюзной, проспекте Айтматова/Медерова, а также Чуй/Фучика, Фучика/Толстого. Последние две являются первоочередными», — отметил он.

Отметим, что пока только начаты работы по второй фазе проекта. Она рассчитана на два года.