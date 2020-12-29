15:02
USD 82.71
EUR 101.23
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. Четыре развязки планируют построить в столице

Четыре транспортные развязки в Бишкеке планируется построить во время третьей фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств Китайской Народной Республики. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил заместитель начальника управления капитального строительства муниципалитета Улан Уезбаев.

Сюжет по теме
Ремонт дорог в Бишкеке

По его словам, уже идут переговоры с китайской стороной о том, какие развязки начнут строить в первую очередь.

«Проектированием будет заниматься китайская сторона. Развязки появятся на Жибек Жолу/Профсоюзной, проспекте Айтматова/Медерова, а также Чуй/Фучика, Фучика/Толстого. Последние две являются первоочередными», — отметил он.

Отметим, что пока только начаты работы по второй фазе проекта. Она рассчитана на два года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178386/
просмотров: 604
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Демонтировать придется более 900 объектов
Ремонт дорог в Бишкеке. По китайскому гранту работы начаты на шести улицах
Пешеходный мост через БЧК обещает отремонтировать мэрия Бишкека
Ремонт дорог в Бишкеке. В 2021 году за счет гранта КНР отремонтируют 35 улиц
Ремонт дорог. Бишкекасфальтсервис ежедневно будет встречаться с горожанами
Заасфальтировать проход к дому на проспекте Манаса просят его жильцы
В Бишкеке устраняют дефекты на дорогах, отремонтированных на средства КНР
Бишкекасфальтсервис вновь объявил тендер на строительство моста через Южный БЧК
В Бишкеке через южный БЧК построят мост за 23 миллиона сомов
В Бишкеке началась реконструкция дорог по второй фазе гранта КНР
Популярные новости
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Продажа радиочастот. Новые задержания и&nbsp;домашние аресты Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты
Больницам страны передали 49&nbsp;машин скорой помощи. 12&nbsp;из&nbsp;них с&nbsp;аппаратами ИВЛ Больницам страны передали 49 машин скорой помощи. 12 из них с аппаратами ИВЛ
Бизнес
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Изменение условий пополнения в&nbsp;платежных терминалах&nbsp;О! Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
29 декабря, вторник
15:00
Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке Me...
14:48
Телеканал «Апрель» получил право выйти в телеэфир
14:39
Свыше $705 тысяч получит Минсельхоз от Всемирного банка
14:34
Территория Бишкека может увеличиться на 14,8 тысячи гектаров
14:17
Ремонт дорог в Бишкеке. Четыре развязки планируют построить в столице