В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались четыре человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали три летальных случая, в Иссык-Кульской области — один.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 353 человека.