Для зараженных COVID-19 свободно 468 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 468 свободных койко-мест для болеющих коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 26 декабря:

Национальный хирургический центр — 5 мест;

Национальный госпиталь (урологический центр) — 31;

Национальный центр фтизиатрии — 19;

Национальный центр кардиологии и терапии — 28;

Городская клиническая больница № 1 — 28;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 211;

Железнодорожная больница — 14;

Национальный центр охраны материнства и детства — 24;

Национальный центр онкологии и гематологии — 16;

Клинический родильный дом № 2 — 17;

Республиканский центр наркологии — 75.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 182 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.