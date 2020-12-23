Очередную партию СИЗ передали детским домам и изоляторам Кыргызстана

Очередная партия гумпомощи для борьбы с COVID-19 вручена детским учреждениям и ИВС Чуйской области. Об этом сообщили в «Бир Дуйно Кыргызстан».

По данным правозащитного движения, вторая по счету партия гуманитарной помощи передана Республиканскому специализированному центру реабилитации детей и семьи, Чуйскому детскому дому в Токмаке, Реабилитационному центру «Максат» в Бишкеке, Беловодскому психоневрологическому учреждению для детей, а также четырем ИВС в Токмаке, Кара-Балте, Кемине и Панфиловском районе.

Гумпомощь включает в себя средства индивидуальной защиты, респираторы, санитайзеры, маски трехслойные, бахилы, перчатки латексные, дезинфицирующие средства, мыло антисептическое, порошки, подгузники (для детских учреждений). Общая сумма второй партии составила более $3 тысяч 700.

Ежеквартальная помощь в три этапа будет оказываться до 30 мая 2021 года.

Напомним, ранее гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом была передана еще нескольким детским домам и тюрьмам Кыргызстана.