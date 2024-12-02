Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека пройдет в Бишкеке. Об этом на пресс-конференции сообщили представители правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан — 2024».

По словам Лиры Асылбек, фестиваль стартует завтра, 3 декабря, и продлится до 7 декабря.

В этот раз особое внимание уделено проблемам молодежи. XVIII фестиваль посвящен теме «Молодежь за искусство, устойчивость, достоинство, безопасность».

По решению организационного комитета он направлен на углубление знаний об универсальности и неделимости прав человека, а также на расширение возможностей по защите прав и свобод человека, гендерного равенства, инклюзивности и недискриминации.

«Каждая лента повествует о борьбе за равенство, свободу и человеческое достоинство. Кроме этого, поднимаются экологические проблемы», — сказал юрист Тимур Арыков.

В программе просмотра работы из 15 стран, включая Гвинею-Бисау, Португалию, Бразилию, Эстонию, Великобританию, Судан, Южный Судан, Марокко, Молдову, Узбекистан, Непал, Кыргызстан, Казахстан, Францию, Данию и Афганистан.

Фильмы из Центральной Азии продемонстрируют, как паллиативная помощь помогает неизлечимо больным прожить свои последние дни с достоинством, а жизнь подростка с аутизмом показывает силу семьи и значимость любви. Ленты обращают внимание на роль искусства в сохранении культурной памяти, будь то скульптуры в Кыргызстане, созданные, несмотря на репрессии, или картина, вдохновленная социальными проблемами.