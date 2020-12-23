Изнасилование девочки в Токмаке. Подозреваемого водворили в ИВС

Милиция задержала подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Токмаке. Информацию об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что подозреваемый водворен в ИВС. Дополнительные показания на него дала бабушка пострадавшей.

В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию о задержании отчима девочки.

Напомним, об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.