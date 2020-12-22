Колледжи будут анализировать спрос рынка труда при подготовке студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство утвердило Методологию анализа спроса и предложения на региональном рынке труда с учетом рекомендаций для учебных заведений среднего профессионального образования.

Цель методологии — формирование механизма реагирования учебного заведения потребностям рынка труда для планирования и реализации более качественных и востребованных предложений по обучению навыкам.

Колледжам рекомендуются основные три метода проведения обзора и оценки спроса и предложения на рынке труда, которые могут быть использованы при изучении потребностей в квалификациях и навыках, но с учетом особенностей регионального рынка труда:

обзор и анализ источников информации о потребностях в квалификациях и навыках с учетом особенностей развития региона;

анализ трудоустройства выпускников;

анализ информации о потребностях в рабочей силе на основе прямого опроса работодателей в регионе.

Отмечается, что методология анализа спроса и предложения на региональном рынке труда была апробирована в пилотных колледжах — центрах передового опыта.