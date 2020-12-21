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Общество

В городе Ош открыли новый спорткомплекс, построенный за счет Ирана

В Оше открыли новый спорткомплекс, построенный за счет средств правительства Исламской Республики Иран. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

Отметим, строительство объекта завершилось еще в августе этого года. Однако из-за эпидемиологической ситуации в стране его открытие пришлось отложить на неопределенный срок.

На территории комплекса имеются волейбольный и баскетбольный залы, залы для борьбы, гимнастики, для спортивно-боевых видов спорта (дзюдо и каратэ), а также фитнес-залы. Предусмотрены места для 200 зрителей, открытая волейбольная площадка.

«Кроме этого, спорткомплекс оснащен современными душевыми кабинками, созданы все необходимые условия для популяризации спорта среди населения. Также проведены работы по благоустройству территории современного здания», — рассказали 24.kg в городском управлении.

Напомним, закладка капсулы в фундамент этого спортивного комплекса состоялась 28 июня 2019 года. Сметная стоимость объекта составила $927,8 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177423/
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