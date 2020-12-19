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Общество

Новогодний подарок получили дети с апластической анемией. Лекарство для жизни

В преддверии Нового года фонд Help the Children-SKD закупил дорогостоящий жизненно важный лекарственный препарат «Циклоспорин А» на общую сумму 725 тысяч сомов. Об этом 24.kg рассказали в фонде.

Уточняется, что препарат куплен по просьбе администрации Национального центра охраны материнства и детства для отделения гематологии.

«Он необходим для лечения детей с диагнозом апластическая анемия. Это приобретение стало возможным благодаря проведенному ранее совместно с Бишкекским Международным женским клубом благотворительному балу-маскараду», — добавили в фонде.

Апластическая анемия — это заболевание системы крови, при которой падают все показатели: гемоглобин, тромбоциты и другие. Основное лечение данного заболевания состоит в пожизненном ежемесячном переливании различных препаратов крови, но для полноценного лечения требуется использование «Циклоспорина А», либо пересадка костного мозга, которая не проводится в нашей стране.

При несвоевременном лечении могут развиться жизнеугрожающие состояния: кровоизлияние в мозг, кровотечения, нарушения свертывания крови, вплоть до летального исхода.

«Для успешного лечения этот препарат нужно употреблять длительное время. Но, к сожалению, не каждый из родителей может себе это позволить. Это единственный шанс в нашей стране выжить детям с данным заболеванием», — добавили в организации.

Президент фонда Елена Конева сказала, что подарки на этом не заканчиваются. «120 детей из трех больниц получат индивидуально новогодние подарки», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177234/
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