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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Милиция готовится к президентским выборам. У населения изымают оружие

Органы внутренних дел усилили проверку владельцев гражданского оружия в связи с началом агитации на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что профилактические мероприятия начались 15 декабря.

«Всего с начала года органы внутренних дел из незаконного оборота изъяли 125 единиц огнестрельного оружия — два автомата, два пистолета, 35 единиц нарезного оружия различного типа, 62 гладкоствольного ружья, 16 газо-травматических пистолетов, четыре единицы пневматического оружия и четыре обреза ружей», — сказали в милиции.

В министерстве отмечают, что с начала года население добровольно сдало в милицию 92 единицы гладкоствольного оружия.

«Напоминаем, что, согласно Закону «Об оружии», граждане Кыргызстана, иностранцы и лица без гражданства, а также юридические лица могут добровольно сдать на возмездной или безвозмездной основе найденное или незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы. В соответствии с постановлением правительства предусмотрена выплата денежной компенсации за добровольно сданное оружие от 1 тысячи 600 сомов до 16 тысяч сомов», — подчеркнули в МВД.

В милиции также информируют, что на время проведения выборов будет приостановлена выдача разрешительных документов на приобретение огнестрельного оружия и ограничена деятельность оружейных магазинов на территории всей страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176968/
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