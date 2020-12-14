Бишкекчане смогут оформить виртуальную карту «Тулпар» и платить бесконтактно

Бишкекчане смогут оформить виртуальную карту «Тулпар» и оплачивать проезд в муниципальном транспорте бесконтактно. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, акция по оформлению виртуальной карты будет действовать с 15 декабря по 31 января 2021 года.

Виртуальная карта доступна только для владельцев андроид-смартфонов с поддержкой функции NFC.

В мэрии объяснили, что функция NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия (до 10 сантиметров), позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами, расположенными на небольших расстояниях: например между считывающим терминалом и сотовым телефоном или пластиковой смарт-картой.

«Чтобы создать карту, нужно скачать приложение «Тулпар», затем создать личный кабинет и оформить ее. При оплате необходимо будет запустить и войти в приложение «Тулпар», кликнуть на виртуальную карту, нажать на значок бесконтактной оплаты, поднести телефон к валидатору и ждать сигнала об успешном завершении операции», — отметили в мэрии.

Если возникнут вопросы или проблемы при оформлении виртуальной карты «Тулпар», можно позвонить на номер горячей линии 0312582000.

Напомним, что система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте заработала с 1 марта. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата проезда должна была стать полностью безналичной.