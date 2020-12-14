Выборы президента. ЦИК провела жеребьевку по распределению бесплатного времени

ЦИК провела жеребьевку между кандидатами на должность президента КР по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, жеребьевка проводится по завершении регистрации кандидатов.

«Кандидаты на должность президента КР имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиоорганизаций и печатной площади в государственных периодических печатных изданиях. Указанное эфирное время должно приходить на период, когда теле- и радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию — с 20.00 до 24.00», — отметили в ЦИК.

Во время жеребьевки стало известно, что теледебаты на ОТРК пройдут в два тура: первый состоится 28-30 декабря, 2 тур — 6-8 января 2021 года.

За президентский пост продолжат борьбу 18 человек.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.