Художница представила юрту через призму современного искусства и дизайна

В Музее ИЗО имени Гапара Айтиева открылась мультимедийная выставка «Куттуу боз-үй — Юрта благодатная».

Художница Алтынай Осмоева представила публике кыргызские юрты через призму современного искусства и дизайна.

Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы, на которые художницу вдохновили философия, конструкция и эстетика юрты. Перформанс и интерактивные инсталляции «Алачык», «Кут», «Бата» приглашают зрителей к сотворчеству с автором, помогая понять взаимосвязь традиций и инноваций. Визуальный ряд выставки дополняют световые и звуковые инсталляции, фотографии и видео.

«Я хотела сделать некий фестиваль о юрте. Я закончила учебу в Лондоне. Училась на дизайнера одежды. На первом курсе, чтобы показать своим друзьям, откуда я, сделала один костюм, который был основан на юрте. Но мне всегда хотелось представить это на большой выставке, и у меня это получилось. Юрта олицетворяет собой единство семьи, нации, народа Кыргызстана», — рассказала Алтынай Осмоева.

Художница работала над проектом девять лет и посвятила его всем матерям страны.

«Я посвящаю эту выставку всем матерям, бабушкам и прабабушкам, потому что юрта — это дом. А дом я ассоциирую с нашими матерями — это теплота и единство. В необъятной Вселенной мы объединены общим «тундуком». И это мой призыв — объединиться всем нам. Культурное наследие принадлежит не только прошлому, оно наше сегодня и завтра. Моя миссия — передать глубинные смыслы наследия через новые медиа — виды искусства. Современное искусство, отражающее сегодняшние реалии, также является культурной ценностью и необходимым элементом общественного развития. Надеюсь, на выставке зрители откроют для себя что-то новое», — сказала она.

Алтынай Осмоева влюблена в кыргызскую культуру и тайганов. По словам девушки, она путешествует по всему миру со своим четвероногим другом и пропагандирует кыргызскую культуру.

«Когда я вернулась после учебы к себе на родину, то я влюбилась в тайгана. Он со мной уже шесть лет. Это мой друг, я с ним путешествую по всему миру. В своем творчестве я пропагандирую кыргызскую культуру, а тайган — это значительная ее часть», — отметила художница.

Фото 24.kg. Тайган Алтынай Осмоевой

Выставка будет проходить до 25 декабря в Бишкеке, далее она будет представлена в региональных музеях страны — в Оше, Нарыне, Таласе и на Иссык-Куле.