Российская IT-платформа «Художники/Artists» стала доступной для Кыргызстана

Всероссийская платформа для деятелей изобразительного искусства «Художники/Artists» стала доступной для авторов из Кыргызстана. Соответствующее соглашение подписано Союзом дизайнеров и Ремесленным советом КР. Об этом сообщается на сайте платформы.

Авторы смогут размещать каталоги произведений, популяризируя собственное творчество, фиксировать права на интеллектуальную собственность, находить единомышленников и партнеров для реализации новых творческих проектов

«Это поможет представителям сообществ художников обеих стран обмениваться опытом и знаниями, поддерживать друг друга, делиться новостями о культурных событиях, работать над новыми совместными творческими проектами, делая искусство более доступным и популярным», - сказала одна из основателей «Художников/Artists» Вероника Коржевская.

Кыргызстанским мастерам будет доступен весь функционал платформы. Отмечается, что они смогут размещать каталоги своих произведений, популяризируя собственное творчество, фиксировать права на свою интеллектуальную собственность, находить единомышленников и партнеров для реализации новых творческих проектов.

Соглашение предоставляет кыргызским дизайнерам новые возможности, чтобы заявить о себе за рубежом. Мы повышаем престиж профессии дизайнера, защищаем интересы специалистов, продвигаем национальную культуру в произведениях современного дизайна», - отметила президент Союза дизайнеров Кыргызской Республики Дильбар Ашимбаева.