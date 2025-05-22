14:24
USD 87.45
EUR 99.02
RUB 1.08
Общество

Российская IT-платформа «Художники/Artists» стала доступной для Кыргызстана

Всероссийская платформа для деятелей изобразительного искусства «Художники/Artists» стала доступной для авторов из Кыргызстана. Соответствующее соглашение подписано Союзом дизайнеров и Ремесленным советом КР. Об этом сообщается на сайте платформы.

Авторы смогут размещать каталоги произведений, популяризируя собственное творчество, фиксировать права на интеллектуальную собственность, находить единомышленников и партнеров для реализации новых творческих проектов

«Это поможет представителям сообществ художников обеих стран обмениваться опытом и знаниями, поддерживать друг друга, делиться новостями о культурных событиях, работать над новыми совместными творческими проектами, делая искусство более доступным и популярным», - сказала одна из основателей «Художников/Artists» Вероника Коржевская.

Кыргызстанским мастерам будет доступен весь функционал платформы. Отмечается, что они смогут размещать каталоги своих произведений, популяризируя собственное творчество, фиксировать права на свою интеллектуальную собственность, находить единомышленников и партнеров для реализации новых творческих проектов.

Соглашение предоставляет кыргызским дизайнерам новые возможности, чтобы заявить о себе за рубежом. Мы повышаем престиж профессии дизайнера, защищаем интересы специалистов, продвигаем национальную культуру в произведениях современного дизайна», - отметила президент Союза дизайнеров Кыргызской Республики Дильбар Ашимбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329948/
просмотров: 627
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке с 23 апреля по 11 мая пройдет выставка картин Халиды Шимовой
Первая персональная в 94 года. В Бишкеке открылась выставка Валентина Шумана
В Джалал-Абаде построят новую художественную школу: поручение Камчыбека Ташиева
Художники из Кыргызстана вошли во второй выпуск британского арт-каталога
Впервые в Лондоне прошла выставка кыргызстанских художников
На 74-м году скончался художник, заслуженный деятель культуры Владимир Горовой
Город: страшный и красивый. Смелая «Рождественская выставка» художников
Сказочное объединение. Гильдии кукольников Кыргызстана исполнилось пять лет
В ГУВД Бишкека сообщили подробности дела активиста Эрика Абдыкалыкова
В Бишкеке милиция задержала активиста Эрика Абдыкалыкова
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Когда в&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на&nbsp;22-25 мая Когда в Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на 22-25 мая
Бизнес
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
22 мая, четверг
14:24
ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в...
14:00
Аренда квартир в Бишкеке. В каком районе столицы самое дешевое жилье
13:57
В Кыргызстане построят международный транспортно-логистический комплекс
13:54
Ремонт дорог в Бишкеке. На каком этапе реконструкция некоторых из них
13:46
Один миллион видов флоры и фауны в мире находится под угрозой исчезновения