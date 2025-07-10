В Москве в Музее Востока пройдет выставка изобразительного искусства Кыргызстана

Изобразительному и декоративно-прикладному искусству Кыргызстана XX века посвящается новая выставка в Музее Востока. Об этом сообщили в музее.

Отмечается, что «красота природы этой страны и уникальная культура кыргызского народа отразится в проекте «На берегах озера Иссык-Куль».

Фото с сайта Музея Востока. Картина художницы Татьяны Горчаковой «В горах Киргизии. Беседа». 1978 год

Зрители увидят живописные полотна представителей национального изобразительного искусства разных поколений: Семена Чуйкова, Гапара Айтиева, Джамбула Джумабева, Догдурбека Нургазиева, станковую скульптуру и керамические композиции Шаарбека Аманкулова.

«На выставке демонстрируются и работы художников, родившихся в других регионах страны, но волею судеб оказавшихся в Киргизии, ставшей для них источником вдохновения: Давида Флекмана, Николая Евдокимова, Татьяны Горчаковой, Петра Будо, Ольги Малышевой», — рассказала куратор выставки Мария Филатова.

«С живописными работами перекликаются предметы декоративно-прикладного искусства конца XIX–XX веков. Архаичные узоры вышиты киргизскими мастерицами на подвесных сумках, завесах на ниши в юрте, рукавичках для посуды. Исполненные магического смысла древние символы неба, земли и воды, солярные и космогонические знаки, мотивы животного и растительного мира украшают пояса и пуговицы, браслеты и серьги, накосные подвески. Многие из этих изделий выполнены из серебра с применением насечки по серебру и железу, чеканки, ажурной просечной резьбы, зерни.

На выставке будут представлены более пятидесяти экспонатов из собрания Государственного музея Востока. Экспозицию дополнят старинные гравюры европейских художников с этнографическими типами, открытки из серии «Народы СССР» из коллекции Фонда Марджани.

Выставка «На берегах озера Иссык-Куль» — это редкая возможность увидеть в единой экспозиции национальное искусство Кыргызстана во всем его творческом разнообразии. Продлится до 12 октября 2025 года», — говорится в сообщении.