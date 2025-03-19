В Москве у посольства США стали убирать Z-инсталляции, а потом вернули на место

У посольства США в Москве начали демонтировать Z-инсталляции, которые установили в конце ноября 2023 года.

Фото кадра из видео Telegram-канала «Осторожно, Москва»

СМИ рассказали, что рабочие начали убирать два патриотических стенда — надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, и буквы ZVO.

Telegram-каналы российских блогеров уточняют, что демонтаж начался сразу после окончания телефонного разговора президентов США и России.

Затем очевидцы сообщили, что стелу с литерами Z, O и V у американской дипмиссии стали устанавливать обратно.

Рабочие объяснили газете «Известия», что «сначала им поручили снять инсталляцию и перевезти в другое место, но когда начался ажиотаж в СМИ — сказали вернуть буквы на место».