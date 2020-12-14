COVID-19. Как пандемия сказалась на беременных

С марта 2020 года в Кыргызстане COVID-19 заразились около 2 тысяч беременных женщин, 28 из них умерли. Об этом 24.kg рассказал председатель Ассоциации акушеров-гинекологов Арсен Аскеров.

— Как коронавирус влияет на беременность и здоровье будущего ребенка?

— Сейчас больше применяется дистанционное наблюдение беременных, это прописано в новых протоколах лечения. Некоторые анализы тоже рекомендуется заменять экспресс-тестами. Но, к сожалению, из-за закрытости границ, трудностей с регистрацией этих препаратов, тесты пока еще широко не внедряются.

— Если женщина заразилась коронавирусной инфекцией, то беременность придется прервать?

— Нет. В большинстве случаев заражение происходит на поздних сроках, и плацента играет свою защитную роль.

Но были единичные случаи, когда COVID-19 проходил в тяжелой форме на раннем сроке и приводил к внутриутробной гибели эмбриона, выкидышу, замиранию беременности. Это защитный механизм, заложенный природой. Но таких случаев не так много, и большого увеличения нет.

В острый период при тяжелых формах COVID-19 может быть необходимость досрочного родоразрешения, если врач видит, что из-за этого страдает ребенок. В этом случае младенец может появиться с асфиксией, потому что мог испытать нехватку кислорода до родов или во время них. Или может погибнуть до рождения.

Но у нас в среднем среди беременных, заразившихся COVID-19, тяжелая форма у не более 5-10 процентов. Арсен Аскеров

Пока доказательств, что коронавирусная инфекция негативно влияет на плод, нет. Но теоретически, особенно на ранних сроках, когда завершается органогенез, она может привести к появлению врожденных пороков сердца, других органов. Но чтобы это доказать, нужно большое количество исследований. Их пока нет.

— Беременным женщинам надо принимать какие-то дополнительные препараты, чтобы предупредить заражение или облегчить течение болезни? А при планировании?

— Если мы говорим о планировании, то лучше это делать, когда супруги, другие члены семьи уже переболели, у них есть семейный иммунитет. В этом случае подготовка не отличается. Необходимо пройти обследование, накапливать микроэлементы типа фолиевой кислоты, витамина Д.

Если же женщина уже забеременела, но еще не перенесла COVID-19, то лучшим средством защиты будет карантин, изоляция в течение первых 16 недель. Желательно, чтобы его придерживались и другие члены семьи.

Риск заразиться новым коронавирусом у беременных не выше, чем у всех остальных. Арсен Аскеров

В случаях, когда беременность наступает во время инкубационного периода, врачи тщательно следят за самочувствием женщины, ее анализами. Если пойдет интоксикация, будет температура, врачи увидят, что страдает эмбрион, появились нарушения развития, то, возможно, придется прерывать беременность.

— В Европейском регионе уже говорят о том, что пандемия приведет к кризису рождаемости, потому что уменьшилось количество беременных. Есть ли подобные наблюдения у нас?

— Сейчас по количеству родов пока нельзя сказать, что идет увеличение или уменьшение. Выводы о том, как повлиял карантинный режим, можно будет сделать весной или летом следующего года. Тогда будет видно, увеличилось количество родов или люди стали более осознанно использовать контрацептивы, откладывать моменты беременности.

— Новорожденные могут заразиться COVID-19?

— Да, у нас были случаи, когда новорожденные заражались от матерей. Но в основном у них была легкая форма, стабильное состояние.

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В единичных случаях состояние новорожденных было тяжелым, но точно не могли определить, чем это обусловлено: текущими неонатальными проблемами или влиянием инфекции. Исследования, которые проводятся в мире, говорят, что примерно в 70-80 процентах случаев тяжесть состояния вызвана больше неонатальными проблемами (из-за незрелости, недоношенности, других заболеваний).

— Отличие в ведении родов есть?

— Течение родов, схваток особо не отличается, единственно, во время потуг, при тяжелых формах, когда роженица на аппарате, могут быть необходимы дополнительные манипуляции. Но опять же это единичные случаи. Когда во время потуг роженица находится на кислородной поддержке, тогда нужно помогать вакуум-аппаратом для рождения головы ребенка.

В проведении операций, наблюдении в послеродовом периоде есть небольшие отличия. Если женщина уже лечится от COVID-19, то препараты могут повлиять на свертываемость крови. Из-за этого увеличивается риск кровотечения, как во время кесарева сечения, так и после родов. Чаще приходится применять кровеостанавливающие лекарства, чтобы матка быстрее сокращалась.