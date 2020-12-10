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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по пересмотру уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Адвокат Замир Жоошев просил изменить меру пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Гособвинитель просил оставить обвиняемого под стражей в СИЗО ГКНБ.

Выйдя из совещательной комнаты, судья огласил постановление, согласно которому ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения.

Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176294/
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