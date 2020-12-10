17:58
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Атамбаев просит провести первые слушания без него

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по пересмотру уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По словам адвоката Замира Жоошева, в суд не доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Уголовно-процессуальное право позволяет проводить предварительные слушания без обвиняемого.

«Алмазбек Атамбаев написал заявление о том, что он не может принять участие в заседании по состоянию здоровья. Имеется справка из колонии. Суд рассмотрел ходатайство адвоката обвиняемой Индиры Джолдубаевой об исключении из материалов дела одного из доказательств. Судья удалился в совещательную комнату. Я намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву», — сказал Замир Жоошев.

Адвокат добавил, что суд 7 декабря самостоятельно принял решение об избрании меры пресечения бывшему президенту. Постановлением суда его должны содержать под стражей в СИЗО ГКНБ.

Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176279/
просмотров: 524
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. В Первомайском суде собрались сторонники Атамбаева
Алмазбека Атамбаева планируют вернуть в СИЗО ГКНБ
Коррупция и события в Кой-Таше. Атамбаева вновь не доставили на процесс
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета
Болят голова и поясница. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд
Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей, пока дело не поступит в суд
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Освобождение Батукаева. Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение
Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
17:27
Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сборам, то это сделает другой Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сбора...
17:24
В Баткенской области перевернулся Hyundai. У погибшего водителя нашли наркотики
17:21
Бывший зампредседателя ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск
17:15
По итогам ноября таможня впервые с начала года выполнила план по сборам
17:12
Освобождение Батукаева. Атамбаев просит провести первые слушания без него