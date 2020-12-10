Освобождение Батукаева. Атамбаев просит провести первые слушания без него

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по пересмотру уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По словам адвоката Замира Жоошева, в суд не доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Уголовно-процессуальное право позволяет проводить предварительные слушания без обвиняемого.

«Алмазбек Атамбаев написал заявление о том, что он не может принять участие в заседании по состоянию здоровья. Имеется справка из колонии. Суд рассмотрел ходатайство адвоката обвиняемой Индиры Джолдубаевой об исключении из материалов дела одного из доказательств. Судья удалился в совещательную комнату. Я намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву», — сказал Замир Жоошев.

Адвокат добавил, что суд 7 декабря самостоятельно принял решение об избрании меры пресечения бывшему президенту. Постановлением суда его должны содержать под стражей в СИЗО ГКНБ.

Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.