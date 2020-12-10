На 26 тысяч сомов оштрафовали хлопковые заводы в Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, в ходе проверки инспекторы выявили, что ОсОО «Потенциал» и ОсОО «Ак-Ниет» не выполнили пункты ранее выданного предписания.

«На предприятиях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом, отсутствует техническое обслуживание. В связи с этим на них наложили штраф в размере 26 тысяч сомов», — отметили в пресс-службе.