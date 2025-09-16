08:54
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Власть

Хлопкопрядильную фабрику хотят построить в КР: в кабмине обсудили инициативу

Очередное заседание координационного совета институтов развития прошло в Бишкеке. По данным пресс-службы кабмина, рассмотрены вопросы рефинансирования текущих обязательств ОсОО «Текстиль Транс», а также обсуждены текущие проблемы кластера «хлопок» и пути их решения для дальнейшего развития отрасли.

Отмечено, что ОсОО «Текстиль Транс» является одним из ведущих производителей текстильной продукции в стране.

В числе новых проектов была представлена инициатива по строительству хлопкопрядильной фабрики. Планируемая мощность предприятия предусматривает переработку 6,5 тысячи тонн хлопка-сырца и выпуск до 4,5 тысячи тонн пряжи в год.

Реализация инициатив позволит укрепить позиции республики на региональном рынке текстиля, расширить экспортный потенциал, создать новые рабочие места и стимулировать развитие смежных отраслей экономики.

Особое внимание уделено роли институтов развития и государственных банков в стимулировании инвестиционной активности и поддержке реального сектора.

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев дал ряд поручений, в том числе: усилить финансовый контроль в реализации проектов; подготовить экспертный план предложений по поддержке бизнеса в смежных отраслях экономики; активизировать внедрение инструментов проектного финансирования; разработать решения по обеспечению сырьевой базы и регулированию рыночных цен; системно подойти к развитию приоритетных отраслей, включая аграрный и текстильный сектор.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343640/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Китайская компания готова построить в Кыргызстане завод по переработке хлопка
На 26 тысяч сомов оштрафовали хлопковые заводы в Ошской области
США запретили импорт туркменского хлопка из-за принудительного труда
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Кыргызский хлопок. Низкая цена и кабальная аренда
Звезд узбекской эстрады отправили собирать хлопок
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
8&nbsp;тысяч пакистанцев не&nbsp;получали гражданство КР. Депутат извинился за&nbsp;свои слова 8 тысяч пакистанцев не получали гражданство КР. Депутат извинился за свои слова
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
16 сентября, вторник
08:34
Депутаты одобрили обновление протокола с МАГАТЭ по ядерной безопасности Депутаты одобрили обновление протокола с МАГАТЭ по ядер...
08:24
Хлопкопрядильную фабрику хотят построить в КР: в кабмине обсудили инициативу
08:21
Ортопеды выезжают к людям с инвалидностью в регионы для приема заказов
08:10
Самороспуск Жогорку Кенеша. Кто из депутатов поддержал инициативу
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 сентября, понедельник
23:36
Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов
23:10
США и Китай договорились об условиях продажи TikTok
22:43
Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
22:41
В России вступил в силу безвизовый режим с Китаем
22:25
Конор Макгрегор передумал баллотироваться в президенты Ирландии