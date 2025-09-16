Хлопкопрядильную фабрику хотят построить в КР: в кабмине обсудили инициативу

Очередное заседание координационного совета институтов развития прошло в Бишкеке. По данным пресс-службы кабмина, рассмотрены вопросы рефинансирования текущих обязательств ОсОО «Текстиль Транс», а также обсуждены текущие проблемы кластера «хлопок» и пути их решения для дальнейшего развития отрасли.

Отмечено, что ОсОО «Текстиль Транс» является одним из ведущих производителей текстильной продукции в стране.

В числе новых проектов была представлена инициатива по строительству хлопкопрядильной фабрики. Планируемая мощность предприятия предусматривает переработку 6,5 тысячи тонн хлопка-сырца и выпуск до 4,5 тысячи тонн пряжи в год.

Реализация инициатив позволит укрепить позиции республики на региональном рынке текстиля, расширить экспортный потенциал, создать новые рабочие места и стимулировать развитие смежных отраслей экономики.

Особое внимание уделено роли институтов развития и государственных банков в стимулировании инвестиционной активности и поддержке реального сектора.

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев дал ряд поручений, в том числе: усилить финансовый контроль в реализации проектов; подготовить экспертный план предложений по поддержке бизнеса в смежных отраслях экономики; активизировать внедрение инструментов проектного финансирования; разработать решения по обеспечению сырьевой базы и регулированию рыночных цен; системно подойти к развитию приоритетных отраслей, включая аграрный и текстильный сектор.