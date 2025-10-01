11:13
Экономика

Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел 10-дневное чрезвычайное положение, чтобы ускорить темпы уборки урожая хлопка и предотвратить потери. Такое решение принято в связи с отставанием в ряде регионов страны, включая Самаркандскую, Сырдарьинскую и Навоийскую области. Об этом пишут узбекские СМИ.

Для организации работы на местах создаются оперативные штабы. Усилено использование хлопкоуборочной техники, а также внедрена цифровая система учета урожая. Все 418 приемных пунктов подключены к единой системе взвешивания и оцифровки данных, что позволит исключить приписки.
Сборщикам хлопка будут производиться ежедневные выплаты прямо на месте работы совместно с коммерческими банками. За справедливостью начислений и достоверностью отчетности будут следить органы прокуратуры.

По данным узбекского правительства, в текущем году хлопчатником засеяно 875 тысяч гектаров, планируется собрать около 3,7 миллиона тонн сырца.

Отметим, в 2023 году Узбекистан добился рекордных показателей. Впервые в истории было собрано 3,8 миллиона тонн хлопка.
