11:47
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Экономика

Использование комбайнов в четыре раза снизило стоимость затрат на сбор хлопка

В Араванском районе, где засеян хлопок на 1 тысяче 115 гектарах, для сбора урожая начали использовать хлопкоуборочные комбайны. Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в прошлом году хлопок собирали вручную и обходилось это в 17 сомов за килограмм.

«В этом году механизированный сбор производится по 4 сома за килограмм, что значительно облегчило труд сельчан и снизило издержки производства», — отметили в ведомстве.

В Минсельхозе добавили, что в рамках проекта «3+2+1» в Араванском районе выбрана единая семеноводческая хозяйственная единица, на базе которой засеян хлопок. Там для фермеров проведен День поля, где им продемонстрировали новые агротехнические приемы, методы повышения урожайности и современные технологии сбора хлопка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346563/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргоне завершается уборка хлопка: собрано более 1,1 тысячи тонн
В 2025 году в сельском хозяйстве КР зарегистрирован ряд рекордных показателей
Молодой фермер из Кыргызстана получил награду ФАО в Будапеште
В Сузакском районе открыли центр обслуживания фермеров
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка
Хлопкопрядильную фабрику хотят построить в КР: в кабмине обсудили инициативу
Сельхозперепись не проводится для увеличения налоговой базы — Нацстатком
В ходе переписи в КР уточнят фактическое состояние сельхозземель
Сельскохозяйственная перепись в Кыргызстане пройдет в электронном формате
Популярные новости
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;октября Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
11:26
В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобелевскую премию мира В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобе...
11:23
Фильм кыргызстанского режиссера вошел в программу международного кинофестиваля
11:13
Использование комбайнов в четыре раза снизило стоимость затрат на сбор хлопка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 октября
10:50
Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто