Использование комбайнов в четыре раза снизило стоимость затрат на сбор хлопка

В Араванском районе, где засеян хлопок на 1 тысяче 115 гектарах, для сбора урожая начали использовать хлопкоуборочные комбайны. Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в прошлом году хлопок собирали вручную и обходилось это в 17 сомов за килограмм.

«В этом году механизированный сбор производится по 4 сома за килограмм, что значительно облегчило труд сельчан и снизило издержки производства», — отметили в ведомстве.

В Минсельхозе добавили, что в рамках проекта «3+2+1» в Араванском районе выбрана единая семеноводческая хозяйственная единица, на базе которой засеян хлопок. Там для фермеров проведен День поля, где им продемонстрировали новые агротехнические приемы, методы повышения урожайности и современные технологии сбора хлопка.