ВОЗ проведет глобальную кампанию по борьбе с курением

В ВОЗ решили начать глобальную кампанию по борьбе с курением. Об этом сообщают «Новости ООН».

В организации отмечают, что ежегодно из-за болезней, связанных с курением, в мире умирает 8 миллионов человек. На фоне пандемии COVID-19, которая представляет угрозу здоровью и жизни миллионов людей, в ВОЗ решили начать глобальную кампанию по борьбе с курением.

«Если курильщикам нужна дополнительная мотивация для того, чтобы отказаться от этой вредной привычки, пандемия — еще одна причина это сделать», — говорит глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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В ВОЗ напоминают, что люди, употребляющие табачные изделия, подвержены большему риску респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, на фоне которых коронавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме.

Кампания «Решай и бросай!» (Commit to quit) будет проходить в течение года. В ее рамках эксперты ВОЗ представят властям стран рекомендации по ужесточению законодательных мер по борьбе с курением с одной стороны, и предоставлению необходимой поддержки населению — с другой. Специалисты организации также будут распространять среди потребителей информацию о вреде табака и давать им советы по отказу от этой вредной привычки.

В помощь сотрудникам ВОЗ была создана виртуальная медработница Флоренс. Она в любое время суток придет на помощь курильщикам, решившим отказаться от сигарет, — поможет составить план, расскажет о существующих горячих линиях и мобильных приложениях.

Кампания «Решай и бросай!» также пройдет на платформе WhatsApp: там можно подключиться к соответствующему чату ВОЗ. А на сайте Организации можно найти впечатляющий список — «Более 100 причин отказаться от табака».

Усилия ВОЗ в первую очередь будут направлены на проведение кампании в 22 странах, на которые приходится самое большое число курильщиков. Среди них — Россия, Украина, Германия, Польша, Турция, США, Китай и Индия.

По данным ВОЗ, 780 миллионов человек в мире хотят бросить курить. В организации надеются, что благодаря кампании «Решай и бросай!» побороть вредную привычку смогут около 100 миллионов потребителей табачных изделий.