21:40
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Общество

ВОЗ проведет глобальную кампанию по борьбе с курением

В ВОЗ решили начать глобальную кампанию по борьбе с курением. Об этом сообщают «Новости ООН».

В организации отмечают, что ежегодно из-за болезней, связанных с курением, в мире умирает 8 миллионов человек. На фоне пандемии COVID-19, которая представляет угрозу здоровью и жизни миллионов людей, в ВОЗ решили начать глобальную кампанию по борьбе с курением.

«Если курильщикам нужна дополнительная мотивация для того, чтобы отказаться от этой вредной привычки, пандемия — еще одна причина это сделать», — говорит глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Читайте по теме
Сердечные болезни. Почему в КР от них умирают чаще всего и при чем здесь COVID

В ВОЗ напоминают, что люди, употребляющие табачные изделия, подвержены большему риску респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, на фоне которых коронавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме.

Кампания «Решай и бросай!» (Commit to quit) будет проходить в течение года. В ее рамках эксперты ВОЗ представят властям стран рекомендации по ужесточению законодательных мер по борьбе с курением с одной стороны, и предоставлению необходимой поддержки населению — с другой. Специалисты организации также будут распространять среди потребителей информацию о вреде табака и давать им советы по отказу от этой вредной привычки.

В помощь сотрудникам ВОЗ была создана виртуальная медработница Флоренс. Она в любое время суток придет на помощь курильщикам, решившим отказаться от сигарет, — поможет составить план, расскажет о существующих горячих линиях и мобильных приложениях.

Кампания «Решай и бросай!» также пройдет на платформе WhatsApp: там можно подключиться к соответствующему чату ВОЗ. А на сайте Организации можно найти впечатляющий список — «Более 100 причин отказаться от табака».

Усилия ВОЗ в первую очередь будут направлены на проведение кампании в 22 странах, на которые приходится самое большое число курильщиков. Среди них — Россия, Украина, Германия, Польша, Турция, США, Китай и Индия.

По данным ВОЗ, 780 миллионов человек в мире хотят бросить курить. В организации надеются, что благодаря кампании «Решай и бросай!» побороть вредную привычку смогут около 100 миллионов потребителей табачных изделий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176073/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Инвалидность ребенка можно предотвратить в утробе: что рекомендуют врачи
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок
В ВОЗ призвали страны наращивать тестирование на COVID-19
Сколько минут в день заниматься физкультурой, чтобы не заболеть. Советы ВОЗ
Россия и ВОЗ передали гуманитарную помощь Кыргызстану на $42 тысячи
Распространение COVID-19. Как правильно питаться во время пандемии
ВОЗ передала микроскопы паразитологическим лабораториям республики
ВОЗ передаст Кыргызстану очередной гуманитарный груз для борьбы с COVID-19
Глава ВОЗ назвал единственный доказавший эффективность препарат от COVID-19
Соблюдайте санитарные нормы. ВОЗ предсказала рост смертности из-за коронавируса
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
9 декабря, среда
21:23
Введение электронной налоговой отчетности предлагают отсрочить Введение электронной налоговой отчетности предлагают от...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 декабря: без осадков
20:43
ВОЗ проведет глобальную кампанию по борьбе с курением
20:21
За свалку на пастбище на Иссык-Куле айыл окмоту оштрафовали на 23 тысячи сомов
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова в тройке лидеров