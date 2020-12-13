Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и знаменитостей ОАЭ, России и Мальты

Десерты, сделанные руками Нуркыз Бектуровой, пробовали постояльцы ведущих отелей ОАЭ, России, Украины, Таджикистана и Кыргызстана. А последние два года она радует своими кондитерскими шедеврами туристов на Мальте.
На остров в Средиземном море 34-летняя Нуркыз приехала не одна, а со своей семьей. Вместе с мужем она осваивает туристические особенности Мальты и воспитывает двоих детей.
Кыргызстанка рассказала 24.kgо жизни и работе за границей.
Нуркыз окончила школу в селе Эмгекчил Нарынского района. И выбрала для себя профессию, которая открыла ей двери многих стран: высшее образование девушка получила в Кыргызско-Турецком университете «Манас» по направлению «туризм и гостиничное дело».
— В университете нас учили общим стандартам в сфере пищевого сервиса и притоговления кондитерских изделий. Мое первое место работы — отель «Хайятт Ридженси Бишкек». Уже 15 лет тружусь кондитером. Оттуда меня перевели в отель в Дубае. Несколько лет проработала в ОАЭ, потом в России и Украине. По приглашению трудилась еще в одном из отелей Таджикистана. Потом вернулась в Кыргызстан. На родине проводила тренинги в регионах, делилась опытом.
— У каждой страны есть свои особенности в приготовлении сладостей. Вам, наверное, приходится осваивать новые техники?
— Да, каждая страна для меня — новое испытание. Этим и интересна моя работа. В Дубае научилась делать арабские сладости, сейчас на Мальте готовлю местные десерты на каждый народный праздник. Тут сладости в основном из миндаля, апельсина, мандарина.
Работаю на кухне, поэтому клиентов не вижу.
На Мальте очень часто снимают фильмы. Поэтому в отеле нередко можно встретить знаменитостей. Например, в прошлом месяце снимали эпизод картины с участием Брэда Питта. Но я не смогла его увидеть.
— И как вы оказались на Мальте?
— На острове работаю второй год. В 2019-м директор бишкекского отеля, где я работала, предложил мне вместе с ним переехать на Мальту. Он гражданин Австрии. Когда у него закончился контракт в Кыргызстане, он получил работу в Европе и предложил мне должность шеф-кондитера. Я давно планировала работать в Европе, получить опыт, ознакомиться с туристическим сервисом западных государств, поэтому сразу согласилась.
Мы с мужем мечтали, чтобы наши дети изучали языки, получили образование в Европе. И это предложение было для нас хорошим шансом.
Сейчас мы с супругом работаем вместе в отеле Riviera Labranda Hotel and Spa. Он сотрудник бухгалтерии. Естественно, тут заработная плата больше, чем в Бишкеке, хватает для комфортной жизни.
— Какие были трудности в первое время на острове и к чему никак не можете привыкнуть?
— Особенных трудностей не было, так как я уже привыкла жить за границей. Умею быстро адаптироваться. Мне нравится изучать новые страны, я открытый к приключениям человек. На Мальту вместе со мной приехал и мой муж, и мы знали язык. Так как мы прибыли по приглашению, компания нам предоставила жилье.
Замечаю много сходства жителей Мальты с кыргызами. Например, здесь очень любят конину. В магазинах легко найти этот вид мяса. Кроме этого, у мальтийцев тоже очень много родственников, как у нас, они часто проводят большие семейные мероприятия наподобие кыргызских тоев.
В целом местные жители очень гостеприимные, дружелюбные и улыбчивые. На улицах Мальты с вами могут поздороваться даже незнакомые.
— Много ли соотечественников на Мальте?
— Нет, в стране мало кыргызов. В нашем отеле работают семь-восемь соотечественников. Кроме них, знаю еще трех-четырех кыргызских женщин, которые вышли замуж за иностранцев и проживают тут.
— Ваши дети ходят в местную школу. Необременительно для вашего семейного бюджета?
— Мои сыновья Айтегин и Нурсултан учатся в средней школе на Мальте. У них обучение на английском и мальтийском языках. Моей семье очень нравится тут, так как климат приятный. Муж и старший сын свободное время посвящают рыболовству, а мы с младшим предпочитаем отдых на пляже.
Морской воздух обладает лечебными свойствами, после переезда мы забыли о простудных заболеваниях.
Несмотря на то что мы иностранцы, государство платит нашим детям пособие, так как мы являемся налогоплательщиками.
Когда вижу условия жизни за границей, мечтаю, чтобы в Кыргызстане было так же. Чтобы государство поддерживало своих граждан, хотя бы молодежь.
— Во время пандемии вы не остались без работы?
— На Мальте тоже многие предприятия закрылись, отели приостановили свою работу. Во время карантина мы с мужем получили пособие от государства в размере 800 евро. Но потом наша работа быстро возобновилась.
— Чего вам не хватает за границей?
— Заметила, сразу начинаю тосковать по горам. Наши горы — они особенные. Ведь у нас с детства перед глазами такая картина — заснеженные вершины. Не хватает чистой родниковой воды, деревьев и парков. Скучаем по родным и национальной кухне.