Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и знаменитостей ОАЭ, России и Мальты

Десерты, сделанные руками Нуркыз Бектуровой, пробовали постояльцы ведущих отелей ОАЭ, России, Украины, Таджикистана и Кыргызстана. А последние два года она радует своими кондитерскими шедеврами туристов на Мальте.

На остров в Средиземном море 34-летняя Нуркыз приехала не одна, а со своей семьей. Вместе с мужем она осваивает туристические особенности Мальты и воспитывает двоих детей.

Кыргызстанка рассказала 24.kgо жизни и работе за границей.

Фото Нуркыз Бектуровой

Нуркыз окончила школу в селе Эмгекчил Нарынского района. И выбрала для себя профессию, которая открыла ей двери многих стран: высшее образование девушка получила в Кыргызско-Турецком университете «Манас» по направлению «туризм и гостиничное дело».

— В университете нас учили общим стандартам в сфере пищевого сервиса и притоговления кондитерских изделий. Мое первое место работы — отель «Хайятт Ридженси Бишкек». Уже 15 лет тружусь кондитером. Оттуда меня перевели в отель в Дубае. Несколько лет проработала в ОАЭ, потом в России и Украине. По приглашению трудилась еще в одном из отелей Таджикистана. Потом вернулась в Кыргызстан. На родине проводила тренинги в регионах, делилась опытом.

— У каждой страны есть свои особенности в приготовлении сладостей. Вам, наверное, приходится осваивать новые техники?

— Да, каждая страна для меня — новое испытание. Этим и интересна моя работа. В Дубае научилась делать арабские сладости, сейчас на Мальте готовлю местные десерты на каждый народный праздник. Тут сладости в основном из миндаля, апельсина, мандарина.

Работаю на кухне, поэтому клиентов не вижу.

Но лично готовила десерт и хлебобулочные изделия для главы МИД России Сергея Лаврова, голливудского актера Стивена Сигала, русской певицы Веры Брежневой и покойной Жанны Фриске.

На Мальте очень часто снимают фильмы. Поэтому в отеле нередко можно встретить знаменитостей. Например, в прошлом месяце снимали эпизод картины с участием Брэда Питта. Но я не смогла его увидеть.

— И как вы оказались на Мальте?

— На острове работаю второй год. В 2019-м директор бишкекского отеля, где я работала, предложил мне вместе с ним переехать на Мальту. Он гражданин Австрии. Когда у него закончился контракт в Кыргызстане, он получил работу в Европе и предложил мне должность шеф-кондитера. Я давно планировала работать в Европе, получить опыт, ознакомиться с туристическим сервисом западных государств, поэтому сразу согласилась.

Мы с мужем мечтали, чтобы наши дети изучали языки, получили образование в Европе. И это предложение было для нас хорошим шансом.

Фото Нуркыз Бектуровой

Сейчас мы с супругом работаем вместе в отеле Riviera Labranda Hotel and Spa. Он сотрудник бухгалтерии. Естественно, тут заработная плата больше, чем в Бишкеке, хватает для комфортной жизни.

— Какие были трудности в первое время на острове и к чему никак не можете привыкнуть?

— Особенных трудностей не было, так как я уже привыкла жить за границей. Умею быстро адаптироваться. Мне нравится изучать новые страны, я открытый к приключениям человек. На Мальту вместе со мной приехал и мой муж, и мы знали язык. Так как мы прибыли по приглашению, компания нам предоставила жилье.

Первые полгода мы с мужем как иностранцы солидную часть нашей зарплаты перечисляли налоговикам. Это для меня было непривычно.

Замечаю много сходства жителей Мальты с кыргызами. Например, здесь очень любят конину. В магазинах легко найти этот вид мяса. Кроме этого, у мальтийцев тоже очень много родственников, как у нас, они часто проводят большие семейные мероприятия наподобие кыргызских тоев.

В целом местные жители очень гостеприимные, дружелюбные и улыбчивые. На улицах Мальты с вами могут поздороваться даже незнакомые.

— Много ли соотечественников на Мальте?

— Нет, в стране мало кыргызов. В нашем отеле работают семь-восемь соотечественников. Кроме них, знаю еще трех-четырех кыргызских женщин, которые вышли замуж за иностранцев и проживают тут.

— Ваши дети ходят в местную школу. Необременительно для вашего семейного бюджета?

— Мои сыновья Айтегин и Нурсултан учатся в средней школе на Мальте. У них обучение на английском и мальтийском языках. Моей семье очень нравится тут, так как климат приятный. Муж и старший сын свободное время посвящают рыболовству, а мы с младшим предпочитаем отдых на пляже.

Морской воздух обладает лечебными свойствами, после переезда мы забыли о простудных заболеваниях.

Несмотря на то что мы иностранцы, государство платит нашим детям пособие, так как мы являемся налогоплательщиками.

В целом государство хорошо поддерживает население, предоставляя множество льгот. Например, гражданам Мальты правительство может компенсировать до 70 процентов расходов на обучение.

Когда вижу условия жизни за границей, мечтаю, чтобы в Кыргызстане было так же. Чтобы государство поддерживало своих граждан, хотя бы молодежь.

— Во время пандемии вы не остались без работы?

— На Мальте тоже многие предприятия закрылись, отели приостановили свою работу. Во время карантина мы с мужем получили пособие от государства в размере 800 евро. Но потом наша работа быстро возобновилась.

— Чего вам не хватает за границей?

— Заметила, сразу начинаю тосковать по горам. Наши горы — они особенные. Ведь у нас с детства перед глазами такая картина — заснеженные вершины. Не хватает чистой родниковой воды, деревьев и парков. Скучаем по родным и национальной кухне.