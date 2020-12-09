Адвокат пожаловался на действия замгенпрокурора. Что ему ответили

Задержанного по факту возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения сотрудника прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.
По его словам, такое решение принял Бишкекский городской суд.
Кроме того, адвокат сообщил, что направил генпрокурору заявление, в котором просит привлечь к уголовной ответственности и отстранить от должности первого заместителя надзорного органа Нуркамала Набиева и следственного судью Первомайского района Бишкека Туратбека Бекенова.
В заявлении указывается, что Нуркамал Набиев, зная о задержании Улукбека Омурзакова, якобы не принял никаких мер прокурорского реагирования. Кроме того, по мнению адвоката замглавы надзорного органа, дал указание внести ходатайство в суд о признании задержания подозреваемого законным и обоснованным.
Судья Туратбек Бекенов, по данным адвоката, рассмотрел материалы с обвинительным уклоном. Адвокат считает, что судья не принял во внимание представленные защитниками данные о невиновности Омурзакова.
В Генеральной прокуратуре 24.kg пояснили, что надзорный орган никаким образом не вмешивался в процесс расследования уголовного дела в отношении Улукбека Омурзакова. Кроме того, в Генпрокуратуре считают доводы адвоката Икрамидина Айткулова несостоятельными и необоснованными.
«Генеральная прокуратура, в том числе заместители генпрокурора, не могут давать судьям какие-либо указания. Сотрудники судебной системы, как и следователи, по УПК, являются самостоятельными процессуальными лицами. Следственный судья сам осуществляет контроль за законностью процессуальных действий и решений следователя. Жалоба адвоката не содержит подтверждающих доказательств его доводов. В случае, если таковые имеются, юрист должен предоставить их», — прокомментировали в Генпрокуратуре.
Напомним, старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова задержали 12 ноября. Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По версии следствия, группа лиц, в том числе работники спортклуба «Мухамед Умар», в январе 2020 года якобы проникли на территорию угольного карьера, выставили работников предприятия за пределы карьера, захватили спецтехнику, незаконно добыли уголь, а затем его реализовали без уплаты налогов и социальных платежей.
Его водворили в СИЗО ГКНБ до 12 января 2021 года.