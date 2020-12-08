ВОЗ считает, что вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. Об этом сообщают «Новости ООН».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что в ряде стран в ближайшие недели или месяцы начнется иммунизация от COVID-19. Он призвал прежде всего предлагать вакцинацию тем, кто более всего нуждается в такой защите, — медработникам и людям с сопутствующими заболеваниями. Далее необходимо позаботиться о маргинализированных группах населения, подвергающихся повышенному риску инфицирования.

При этом, по словам главы ВОЗ, в процессе иммунизации население обязано соблюдать меры защиты от коронавируса, которые уже доказали свою эффективность.

Отвечая на вопрос о том, как преодолеть недоверие к вакцинам от COVID-19, эксперты ВОЗ рекомендовали властям действовать через каналы связи, которые пользуются у людей поддержкой. Вакцину может предложить лечащий врач, например, объяснив преимущества вакцинации.

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен заметила, что каждый человек сам принимает решение. «Но необходимо знать, что в ВОЗ создана система, отвечающая за безопасность вакцин. Любые возможные побочные явления тщательно изучаются», — подчеркнула она.

При этом, по ее мнению, вакцинация не должна быть обязательной. Этой позиции придерживается и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать», — добавил он.