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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК будет учитывать предупреждения, вынесенные до регистрации

В ЦИК разъяснили, в каких случаях кандидаты снимаются с гонки.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, если претендент на высший государственный пост в стране получает два штрафа либо два предупреждения, он может быть дисквалифицирован.

«По закону это правило распространяется на уже зарегистрированных кандидатов. Мы пока никого не зарегистрировали. Имена и фамилии тех, кто войдет в бюллетень, станут известны после 14 декабря — до этого дня мы должны объявить, кого зарегистрировали, а кому отказали и по какой причине. Но если претендент получил взыскание от нас ранее, то мы его тоже будем учитывать», — пояснил он.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175846/
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