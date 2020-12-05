При попытке дать взятку сотруднику ГКНБ задержана сотрудница Минсоцтруда

Сотрудница Сузакского районного управления труда и социального развития поймана с поличным. Она пыталась дать взятку в размере 60 тысяч сомов сотруднику ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, чиновница предложила деньги за положительное решение вопроса о выявленных в ходе проверки нарушений при оформлении документов на получение социальных пособий малоимущим жителям Сузакского района Джалал-Абадской области.

По факту началось досудебное производство по статье «Дача взятки» Уголовного кодекса.







