7 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тууга, Аксы, Чуй), улицы Крымская, Полевая, Широкая, переулок Никитина, микрорайон «Кок-Жар», 1/1, 3-5, 19, детский сад № 148, школа № 1;

9.00-17.00 — улицы Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Койбагарова, Бектенова, 5-й микрорайон, 3, 4, жилмассив «Ак-Тилек-3»;

9.30-17.00 — улица Загородная, переулок Мариупольский;

9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (7-11-я улицы);

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 12-я, Термечикова, Шералиева, Ала-Арчинская, Ынтымак, Эшпай, Сары-Джаз, Ош-3000), «Ала-Тоо» (улицы Сары-Учкун, Кара-Булак, Туюк, Жар, Ала-Тоо), отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Зеленой, Абдымомунова, Алтын-Бешик, Коммунаров, Жаз, Кара-Балтинской, переулок Мраморный;

13.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (8-10-я улицы);

14.00-17.00 — 11-й микрорайон, 15-17а, 94;

15.00-17.00 — улицы Осмонкула, Киевская, Сыдыкова, проспект Чуй.