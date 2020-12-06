7 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-14.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тууга, Аксы, Чуй), улицы Крымская, Полевая, Широкая, переулок Никитина, микрорайон «Кок-Жар», 1/1, 3-5, 19, детский сад № 148, школа № 1;
- 9.00-17.00 — улицы Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Койбагарова, Бектенова, 5-й микрорайон, 3, 4, жилмассив «Ак-Тилек-3»;
- 9.30-17.00 — улица Загородная, переулок Мариупольский;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (7-11-я улицы);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 12-я, Термечикова, Шералиева, Ала-Арчинская, Ынтымак, Эшпай, Сары-Джаз, Ош-3000), «Ала-Тоо» (улицы Сары-Учкун, Кара-Булак, Туюк, Жар, Ала-Тоо), отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Зеленой, Абдымомунова, Алтын-Бешик, Коммунаров, Жаз, Кара-Балтинской, переулок Мраморный;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (8-10-я улицы);
- 14.00-17.00 — 11-й микрорайон, 15-17а, 94;
- 15.00-17.00 — улицы Осмонкула, Киевская, Сыдыкова, проспект Чуй.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишова, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, Школьная, Исраилова), Ленинское (улицы Коммунарская, Прохладная, Набережная, переулок Зеленый), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Садовая, Арычная, 8 Марта, Ала-Арчинская, переулок Садовый), Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, проспект Ленина), микрорайон «Учкун» (улицы Путейская, Алтын-Бак);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Шопокова, Ноорузбая, Кайназаровой, Шамши), Торт-Куль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая), Городская селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Еркеев Марс, Проектируемая, Таш-Рабат), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая), Джал (улицы Проектируемая), Учкун (улицы Береговая), Лесное (улицы Атбашинская), Манас (улицы Широкая, Переулочная, Пионерская), Сокулук (улицы 40 лет Победы, 60 лет Киргизии, Фрунзе), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Полигон, переулок Южный), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улицы Линейная), Сокулук (улицы Кайназаровой, 1-я плотина, 2-я плотина);
- 10.00-13.00 — села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Новая, Зеленая, Тупиковая, Пушкина, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Средняя, Южная, Высоцкого, Атбашинская, Птицефабрика), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Проектная, Восточная, Средняя), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Ташкентская, Южная, Октябрьская, Центральная);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джол (улицы Достук).