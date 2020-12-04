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Общество
Сюжет: COVID-19

Вы уже были в кинотеатре после их открытия? Голосование

1 декабря в Бишкеке возобновили работу кинотеатры. Этого момента кыргызстанцы ждали больше восьми месяцев — залы были закрыты с начала пандемии.

Работают кинотеатры по новым правилам — для сотрудников и посетителей действует масочный режим, установлены антисептики, залы должны быть заполнены не больше, чем наполовину.

«Мы будем рассаживать людей через одно кресло — в шахматном порядке. Если люди пришли вместе, им могут разрешить сидеть рядом», — рассказал 24.kg заместитель директора сети «Синематика» Фархад Каниметов.

В первые дни показывали в основном отечественные фильмы и старый репертуар, но уже анонсировано несколько громких премьер, ближайшие их которых запланированы на эти выходные.

Вы уже были в кинотеатре после их открытия?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175576/
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