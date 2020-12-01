Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вышла в лидеры по загрязнению

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на 1-м месте.

В 19.30 статус города отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 352 (AQI), а замеры концентрации мелких частиц PM2.5 показали 302 мкг/м³.

Экологическое движение «МувГрин» установило еще один датчик, который замеряет содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе, в микрорайоне «Аламедин-1». Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 1 декабря в 19.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 7,88 раза: PM2.5 среднесуточный — 276 мкг/м³, на момент измерения — 397 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 7,71 раза: PM2.5 среднесуточный — 270 мкг/м³, на момент измерения — 207 мкг/м³;

в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2,11 раза: PM2.5 среднесуточный — 74 мкг/м³, на момент измерения — 73 мкг/м³;

в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 11,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 410 мкг/м³, на момент измерения — 402 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 338 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 280 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.