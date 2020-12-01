Представители аэропорта «Манас» пообещали исправить все недочеты в помещении

Представители аэропорта «Манас» пообещали исправить все недочеты. Об этом сообщил кыргызстанский юморист, член команды «Азия MIX» Ростислав Ященко.

По его словам, после его заявления о том, что в воздушной гавани протекают потолки, а в помещении холодно, сотрудники аэропорта связались с ним и пообещали все решить.

«Спасибо, что вы отреагировали на мои сообщения. Давайте все вместе выкладывать такие ситуации, если нас где-то что-то не устраивает. Давайте вместе делать нашу страну лучше. Еще раз спасибо аэропорту «Манас» за реакцию», — сказал юморист.