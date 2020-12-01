16:22
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Общество

Представители аэропорта «Манас» пообещали исправить все недочеты в помещении

Представители аэропорта «Манас» пообещали исправить все недочеты. Об этом сообщил кыргызстанский юморист, член команды «Азия MIX» Ростислав Ященко.

По его словам, после его заявления о том, что в воздушной гавани протекают потолки, а в помещении холодно, сотрудники аэропорта связались с ним и пообещали все решить.

«Спасибо, что вы отреагировали на мои сообщения. Давайте все вместе выкладывать такие ситуации, если нас где-то что-то не устраивает. Давайте вместе делать нашу страну лучше. Еще раз спасибо аэропорту «Манас» за реакцию», — сказал юморист.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175099/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
С потолка капает, в помещении холодно. Юморист о состоянии аэропорта «Манас»
Задержан иностранец, пытавшийся незаконно вывезти из Кыргызстана соколов
Это полное разочарование. Реакция соцсетей на поправки в Конституцию
МВД: На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка с поддельным паспортом
Новый глава аэропорта «Манас» обязался вернуть деньги в бюджет за 10 дней
Возле аэропорта «Манас» сгорел автомобиль
Бактыбек Сыдыков: 40-50 человек не могут решать судьбу аэропорта «Манас»
Перестановки продолжаются. Аэропорт «Манас» вновь возглавил сын Усена Сыдыкова
Совесть где? Реакция соцсетей на предложение погасить долг за счет кыргызстанцев
В Сети появилось видео, как пассажиры добираются в аэропорт «Манас»
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
1 декабря, вторник
16:09
Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидко...
16:08
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
16:06
Домогательства пограничника к детям. Дело отправлено на пересмотр
15:51
Представители аэропорта «Манас» пообещали исправить все недочеты в помещении
15:47
Российские вузы сохранят за иностранными студентами бюджетные места