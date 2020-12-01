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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев объяснил 24.kg, почему его подзащитный может сегодня выйти на свободу из ИК № 47.

По его словам, ни по одному из дел в отношении Алмазбека Атамбаева нет решения суда о мере пресечения. «Домашний арест был вынесен судом по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года до 11 ноября. Но другого решения, отменяющего первое, нет, поскольку он уже находился в заключении по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Однако накануне Верховный суд отменил приговоры первых инстанций, и решение ВС вступает в силу с момента оглашения. В УПК КР есть норма, где говорится, что решение направляется в районный суд для исполнения в течение пяти календарных дней», — сказал адвокат.

Мы получили на руки постановление, однако сопроводительное письмо пока не дали нам. Сегодня мы отнесем это решение ВС в Первомайский районный суд, и его председатель направит уже сообщение в ГСИН, чтобы Алмазбека Атамбаева освободили.

Замир Жоошев

Напомним, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание. 

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. Он также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175097/
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