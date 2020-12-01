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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Избиение мальчика в Сокулуке. Милиция направит дело в суд

Дело об избиении шестилетнего мальчика в Сокулукском райне будет направлено в суд. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что милиция возбудила досудебное производство по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках.

Известно, что мама ребенка готова отказаться от претензий, но заявление она пока не забрала. 

Напомним, что в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, в ночь на 18 ноября он избил ее несовершеннолетнего сына. Расследование было поручено ОВД Сокулукского района. После этого мать ребенка заявила, что простила супруга и хочет забрать заявление и отказаться от претензий. Милиция задержала подозреваемого, но суд отпустил его под домашний арест. Генпрокуратура взяла дело под контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175046/
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