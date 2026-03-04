16:16
Происшествия

Милиция Ошской области проверяет факт суицида беременной женщины

В Ноокатском районе Ошской области 21-летняя женщина найдена повешенной в сарае собственного дома. Информацию подтвердили в УВД Ошской области.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило 20 февраля.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.

Местные СМИ сообщают, что девушка вышла замуж год назад и была беременна. По словам близких, она неоднократно жаловалась на насилие со стороны мужа. Отмечается, что в день трагедии она просила мать забрать ее домой. Родственники женщины не верят в версию о самоубийстве и требуют тщательного расследования.

По данным МВД, в 2025 году в Кыргызстане было зафиксировано 31 убийство на почве домашних конфликтов. Основную группу жертв составляют женщины в возрасте от 25 до 40 лет.
