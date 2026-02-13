В Бишкеке мужчину арестовали на трое суток за избиение родной сестры

В Бишкеке мужчину арестовали на трое суток по факту семейного насилия. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По их данным, через службу «102» поступило сообщение о том, что на улице Фучика мужчина избивает сестру прямо на улице. При этом заявлялось, что он якобы является сотрудником правоохранительных органов.

На место выехали сотрудники милиции. В следственную службу доставили 21-летнюю гражданку Г.Д. и 37-летнего гражданина К.Б.

Информацию зарегистрировали в АИС ЖУИ УВД Ленинского района и начали доследственную проверку.

Заявительница сообщила, что 12 февраля примерно в 19.30 между ней и братом произошел конфликт, в ходе которого он причинил ей телесные повреждения. Она попросила принять меры. От прохождения судебно-медицинской экспертизы девушка отказалась.

По итогам проверки материалы передали в службу общественной безопасности. В отношении К.Б. составили протокол по статье 70 (семейное насилие) Кодекса КР о правонарушениях. Его водворили в камеру временного содержания.

Решением Ленинского районного суда Бишкека мужчину поместили на трое суток в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека. Также выдан охранный ордер.