20:20
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке мужчину арестовали на трое суток за избиение родной сестры

В Бишкеке мужчину арестовали на трое суток по факту семейного насилия. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По их данным, через службу «102» поступило сообщение о том, что на улице Фучика мужчина избивает сестру прямо на улице. При этом заявлялось, что он якобы является сотрудником правоохранительных органов.

На место выехали сотрудники милиции. В следственную службу доставили 21-летнюю гражданку Г.Д. и 37-летнего гражданина К.Б.

Информацию зарегистрировали в АИС ЖУИ УВД Ленинского района и начали доследственную проверку.

Заявительница сообщила, что 12 февраля примерно в 19.30 между ней и братом произошел конфликт, в ходе которого он причинил ей телесные повреждения. Она попросила принять меры. От прохождения судебно-медицинской экспертизы девушка отказалась.

По итогам проверки материалы передали в службу общественной безопасности. В отношении К.Б. составили протокол по статье 70 (семейное насилие) Кодекса КР о правонарушениях. Его водворили в камеру временного содержания.

Решением Ленинского районного суда Бишкека мужчину поместили на трое суток в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека. Также выдан охранный ордер.

В УВД подчеркнули, что гражданин К.Б. сотрудником милиции не является.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361947/
просмотров: 468
Версия для печати
Материалы по теме
Муж поджег жену бензином. В мэрии Таласа опровергают, что это ее сотрудник
Круглосуточная горячая линия 5200 для жертв семейного насилия заработала в КР
Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов отверг обвинения в семейном насилии
Насилие в семье. Коррекционную программу завершили восемь человек
Депутат Эльдар Сулайманов прокомментировал обвинения в семейном насилии
Депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова обвинили в насилии в семье
В Бишкеке задержан семейный дебошир, трое детей временно переданы дедушке
В Чуйской области задержан мужчина, систематически истязавший собственную мать
Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия
Суд оштрафовал женщину за пощечину бывшему мужу. Что здесь не так
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
13 февраля, пятница
20:17
ЦИК пересмотрел итоги выборов в округе № 13 и признал их состоявшимися ЦИК пересмотрел итоги выборов в округе № 13 и признал и...
19:44
Гостям из Таджикистана показали, как в КР делают ID-карты и автономера
19:22
В Бишкеке мужчину арестовали на трое суток за избиение родной сестры
19:15
Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева
19:00
Афиша Бишкека на выходные: музыка о любви, мастер-классы и выставки