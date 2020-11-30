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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Около Верховного суда собрались сторонники Атамбаева

В Бишкеке около здания Верховного суда проходит митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Верховный суд не стал сегодня рассматривать дело об освобождении Батукаева

Около 50 человек требуют от судей оправдательного приговора бывшему главе государства.

Отметим, сегодня Верховный суд должен рассмотреть дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174943/
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