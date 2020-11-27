В Джалал-Абаде построят школу на 570 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, сегодня чиновники муниципалитета встретились с представителями благотворительного фонда «Ассанабиль». Ранее стороны обсуждали социально-экономическое развитие Джалал-Абада.

Благотворительный фонд планирует построить новую школу, детский сад, жилье для малообеспеченных семей, мечеть и новое здание для группы семейных врачей.

Местные власти выделяют в городе землю под строительство социальных объектов, сейчас готовят проект строительства.