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Общество

В Джалал-Абаде построят школу на 570 мест

В Джалал-Абаде построят школу на 570 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, сегодня чиновники муниципалитета встретились с представителями благотворительного фонда «Ассанабиль». Ранее стороны обсуждали социально-экономическое развитие Джалал-Абада.

Благотворительный фонд планирует построить новую школу, детский сад, жилье для малообеспеченных семей, мечеть и новое здание для группы семейных врачей.

Местные власти выделяют в городе землю под строительство социальных объектов, сейчас готовят проект строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174734/
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