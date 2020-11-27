Дискуссии о русском языке: граждан отвлекают от реальных проблем в стране

«Важная роль кыргызского языка сегодня неоспорима и священна. Тогда для чего эта искусственная дискуссия об изменении статуса официального языка, о сопоставлении, сравнении, которую затеяли некоторые деятели при обсуждении конституционной реформы?» — задается вопросом депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, Кыргызстан всегда славился как многонациональная страна, в которой живут более 80 этносов.

«Все граждане нашего многонационального Кыргызстана всемерно поддерживают развитие и распространение кыргызского языка. Я лично, как и многие другие, горжусь возможностью говорить, читать и понимать великого Айтматова, прекрасного Алыкула Осмонова, мудрого Сооронбая Жусуева и многих других на этом прекрасном языке», — написала нардеп на своей странице в Facebook.

Может, искусственная дискуссия нужна для того, чтобы отвлечь наших граждан от реальных проблем — безудержного роста цен, массовой безработицы, падения сома, растущей второй волны пандемии, угрозы дефолта и банкротства государства? Наталья Никитенко

«Новая власть пришла с лихими обещаниями, но проходит время, а проблемы не решаются, и тогда, как и всегда в смутные времена, виноватыми становятся Конституция, язык, вера или национальность? Я лично с таким подходом не согласна. Роль русского языка как официального разве хоть как-то посягает на роль кыргызского как государственного? Может, она не важна? Но разве именно знание русского языка не позволяет нашим мигрантам в России и других странах занимать более качественные и, значит, более высокооплачиваемые позиции на рынках труда?» — подчеркивает депутат.

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Наталья Никитенко считает, что сегодня власть и претенденты на власть, особенно автор затеи с конституционным референдумом, должны четко определиться перед кыргызстанцами, какой геополитический и языковой выбор они нам предлагают.

«Складывается впечатление, что это целенаправленная политика по снижению качества образования, по попыткам разрушить, ограничить возможности доступа к мировым знаниям. Да, для власти управлять деградирующими массами проще и удобнее, но для людей, для народа это губительно. Я считаю, что сейчас в это смутное время, когда мы все пытаемся нащупать почву под ногами, обрести надежду на завтрашний день, неуместна и даже разрушительна дискуссия о статусе русского языка», — заключила она.

Напомним, вчера член конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. По его словам, молодежь перестала разговаривать на кыргызском языке.