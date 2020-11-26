В адвокатуре страны ответили на заявление представителя Арман Кыйгыровой

В адвокатуре страны ответили на заявление адвоката Арман Кыйгыровой о том, что милиция с 2013 года не может установить местонахождение члена конституционного совещания — председателя Совета адвокатов Билима Райымкулова.

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Отмечается, что в его отношении в 2013 году разыскного дела не заводили.

«Более того, по результатам изучения материалов установлено, что следователь УВД Октябрьского района принял постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Билима Райымкулова. 4 июля 2013 года доверитель адвоката забрала все свои документы и доверенность на его имя, написала собственноручно расписку о том, что никаких претензий не имеет по оказанию ей юридической помощи и просила не разглашать адвокатскую тайну по ее делу без разрешения», — проинформировали в адвокатуре.

Отмечается, что заявители по данному делу написали встречное заявление о том, что они досконально разобрались во всех обстоятельствах этого дела, пришли к выводу о том, что адвокат Билим Райымкулов никакого отношения к делу не имеет.

Ранее адвокат Арман Кыйгырова сообщила в соцсетях о том, что один из членов конституционного совещания председатель Совета адвокатов Билим Райымкулов разыскивается с 2013 года.

Отметим, что в 2019-м в адвокатуре Кыргызстана разгорелся скандал. Члены АК заявляли, что Билим Райымкулов получил диплом о высшем юридическом образовании, находясь в СИЗО, а его супруга, которая также является членом адвокатуры, не имеет соответствующего образования, но у нее есть лицензия.