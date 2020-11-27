Афиша Бишкека на выходные: выставки, квартирник и вечер игр

Театр

28 ноября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 18.00.

Выставки, ярмарки

28-29 ноября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

28-29 ноября. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

28-29 ноября. Ярмарка Shattle market

Около 50 дизайнеров и мастеров приготовили для вас новые коллекции одежды, украшения, интерьерные вещи и косметику.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, выступления

28 ноября. Квартирник

Вас ждет вечер акустической музыки.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

28 ноября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

Акции, семинары, мастер-классы

28 ноября. Игра «Активити»

«Активити» — невероятно веселая командная игра. Используются все виды коммуникаций: мимика, графика, вербальное и невербальное общение. Цель игры — отгадывание слов. Всем, кто любит новые знакомства, общение, веселое и полезное времяпровождение. Регистрация по телефону 0700173308.

Кафе «Три комнаты», 19.00.

28 ноября. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс по живописи с акрилом проведет художник Таалайбек Усубалиев. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ), 11.00.

29 ноября. Поход к хижине Рацека

Хижина Рацека была небольшим каменным строением, служившим надежным укрытием для путешественников и альпинистов на их пути. Сейчас это целый базовый лагерь, находящийся на высоте 3 тысячи 300 метров, по пути к леднику Ак-Сай. Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 7.00.

Кино

2 ноября — 10 декабря. Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека

Тема фестиваля «Бир дуйно — Кыргызстан» в этом году «Люди и бедствия: как сделать, чтобы риски не стали бедствиями?». Он пройдет в онлайн-режиме, фильмы покажут в эфире телеканала 1TV.KG.

Программа по ссылке.