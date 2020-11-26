Институт омбудсмена предлагает снизить стоимость контрактного обучения в вузах

Институт омбудсмена предложил Министерству образования и науки внести в правительство рекомендацию о составлении расчетной документации по фактически предоставленной вузами услуге преподавания в онлайн-режиме (удаленно). Об этом говорится в сообщении организации.

По ее данным, в расчетную документацию должны войти затраты учебных учреждений на преподавание без учета их расходов на электроэнергию, оплату отопления в лекционных залах и аудиториях, а также без учета применения надбавок к заработной плате преподавателей, что существенно снизит расходы вузов на преподавание в онлайн-режиме.



«Высчитанное и учтенное снижение расходов должно соответствующим образом отразиться на стоимости оплаты обучения на контрактной основе в сторону сокращения, что будет являться защитой конституционных прав студентов», — заключили в аппарате акыйкатчи.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса школы и вузы Кыргызстана были закрыты на карантин. Обучение переведено в дистанционный режим. Из 63 высших учебных заведений страны 32 являются государственными. Суммы за контрактное обучение в этих вузах варьируются от 15 до 50 тысяч сомов.