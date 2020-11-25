На 74-м году ушел из жизни ветеран ОВД полковник милиции в отставке Жолдошбек Бузурманкулов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

«Жолдошбек Карабалаевич был первым пресс-секретарем МВД Кыргызстана и отцом-основателем этой службы. Его качества, такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеустремленность, были для нас примером. Он останется в наших сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Руководство, члены коллегии, Совет ветеранов, клуб генералов, а также личный состав Министерства внутренних дел глубоко скорбят по поводу его безвременной кончины и выражают искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото пресс-службы МВД. Жолдошбек Бузурманкулов

Жолдошбек Бузурманкулов пришел в органы внутренних дел в 1969-м милиционером второго разряда отдельного взвода Ведомственной милиции УВД Фрунзе. Спустя год он возглавил отделение объединенного дивизиона ОВД Свердловского и после Октябрьского района райисполкома Фрунзе. В разные годы был старшим инспектором службы отдела охраны общественного порядка МВД Киргизской ССР, занимал должности заместителя начальника ОВО при УВД Фрунзенского горисполкома и ОВД Октябрьского райисполкома, старшего инспектора службы общественной безопасности МВД.

В 1991 году был назначен заместителем редактора ведомственной газеты «Бетме — Бет», так начался его путь освещения, тогда еще очень закрытой, милицейской жизни. С 1993 по 2004 год возглавлял пресс-службу МВД КР.

Профессионал своего дела, полковник милиции Жолдошбек Бузурманкулов, удостоенный знака «Отличник милиции», — победитель многих творческих конкурсов, журналист и профессиональный переводчик.