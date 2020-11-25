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Общество

ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца

Чуть больше месяца осталось у организаций и индивидуальных предпринимателей Кыргызстана, работающих по патенту, для получения квалифицированной электронной подписи, обязательной при представлении налогового отчета в электронном виде. От этом сегодня сообщает пресс-служба ГНС.

В налоговой напоминают также, что эти категории налогоплательщиков с 1 января 2021 года переходят на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде с применением электронной подписи.

«Государственная налоговая служба Кыргызской Республики призывает налогоплательщиков, обязанных с этого периода представлять налоговую отчетность в электронном виде, заблаговременно приобрести квалифицированную электронную подпись», — говорится в сообщении.

Для этого необходимо обратиться к специализированным операторам, которые прошли аккредитацию в уполномоченном государственном органе в сфере электронного управления:

  • ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе. Адрес: Бишкек, улица Валиханова, 2. Телефоны для справок: 0312986190, 0312986190, 0312986191, www.infocom.kg, support@infocom.kg;
  • ОсОО DosTek group Адрес: Бишкек, улица Коенкозова, 8. Телефон для справок: 0312960360. www.dostek.kg, office@dostek.kg;
  • ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт» Адрес: Бишкек, улица Тимирязева 80, кабинет № 8. Телефон для справок: 0312986866. www.ubr.kg, sale@ubr.kg

Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, также могут бесплатно получить облачную электронную подпись в ГП «Инфоком». Более подробная информация доступна на сайте www.sti.gov.kg или по номеру 116.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174372/
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ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца