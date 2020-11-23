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Общество

Более 2 тысяч звонков поступило за неделю на телефон доверия для детей

Более 2 тысяч звонков поступило за неделю на телефон доверия для детей. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда и соцразвития.

По его данным, с 15 по 21 ноября 2020 года поступило 2 тысячи 43 телефонных обращения. 1 тысяча 999 звонков были ошибочные или ложные — о подключении интернета и загрузке единиц сотовыми операторами, телефонное хулиганство (баловались), вопросы о скорой помощи, милиции, пожарной службе и других организациях.
 
Из 44 обращений, поступивших по адресу, 6 исходило от мужчин, 38 — от женщин, 16 — от детей (мальчики — 3, девочки — 13).
 
По 32 даны консультации и рекомендации, 7 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 5 обращений перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям госорганов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174133/
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